Лебедев: кричали, что Мусаеву рано в ЛЧ, а завтра напишут — он великий российский тренер

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.



«Российский гражданин в целом и болельщик в частности так устроен: сегодня ты оступился – тебя закидают камнями, завтра что-то выиграл – тебя понесут на руках. «Краснодар» стал плохо играть – все кричали: «Мусаев слишком молод, ему рано в Лигу чемпионов, пусть в РПЛ более-менее освоится!» Победа над «Химками» со счётом 7:2 и выход в Лигу чемпионов – завтра все напишут: «Мусаев – великий российский тренер, ему по рангу тренировать «Зенит». Но так нельзя! Любому тренеру нужно дать время, шанс исправлять ошибки. Нельзя после первого же провала закидывать камнями и кричать «уходи». Не знаю ни одного тренера в мире, который пришёл в команду и с первого дня стал всё подряд выигрывать. У всех великих тренеров – Гвардиолы, Моуринью, Зидана – бывают провалы, но их никто не выгоняет и позором не клеймит. Поэтому давайте научимся быть более терпеливыми и более снисходительно относиться к работе наших тренеров и к игре наших футболистов.



Мусаев сегодняшней победой и выходом в Лигу чемпионов доказал, что на тренерском мостике «Краснодара» находится по праву. Он имеет право там быть и ведёт команду к большим победам. Дай бог ему удачи и новых вершин», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Есть надежда, что догоним португальцев». Мостовой – о выходе «Краснодара» в ЛЧ