В Лиге чемпионов-2020/2021 сыграет наибольшее число новых клубов за последние 9 лет

В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021 сыграют четыре клуба-дебютанта. Впервые в истории турнира, участие в этой стадии примут «Краснодар», французский «Ренн», турецкий «Истанбул Башакшехир» и датский «Мидтъюлланд», сообщает официальный сайт УЕФА.
Это первый случай начиная с сезона-2011/2012 на групповом этапе сыграют более трёх клубов-дебютантов. Весь состав участников группового этапа Лиги чемпионов этого сезона выглядит следующим образом.
Корзина 1: «Бавария» (Германия), «Севилья», «Реал» (оба — Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия), «Порту» (Португалия).
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все — Англия), «Шахтёр» (Украина), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Аякс» (Нидерланды).
Корзина 3: «Динамо» Киев (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Интер», «Лацио», «Аталанта» (все — Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Краснодар» (Россия).
Корзина 4: «Локомотив» (Россия), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия).
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