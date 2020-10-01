Губернатор Томской области провёл встречу с Кержаковым и поставил задачи на сезон

Сегодня, 1 октября, губернатор Томской области, президент ФК «Томь» Сергей Жвачкин провёл рабочую встречу с новым главным тренером команды Александром Кержаковым.
Как сообщается на официальном сайте клуба, глава региона обсудил со специалистом потенциал игроков, настрой спортсменов, возможности усиления команды и тренерского штаба, развитие материально-технической базы футбольного клуба. Губернатор также поставил задачи перед новым тренером.
«Главная задача для нашей «Томи» на этот сезон – сохранить команду в Футбольной национальной лиге. Ресурсы для этого есть, и вам карты в руки», – цитирует Жвачкина пресс-служба клуба.
24 сентября клуб официально представил Кержакова в качестве нового главного тренера. Специалист отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.
- 1 октября 2020
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