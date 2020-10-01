Киммих выразил недовольство игрой «Баварии» в Суперкубке Германии

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих остался недоволен игрой своей команды в матче за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» (3:2).

«В итоге кубок у нас, это приятно. Мы бились за этот Кубок, хотя показали не лучшую игру. Все видели, что мы обладаем менталитетом решить не лучшую игру в нашем исполнении в свою пользу. Мы не очень хорошо вошли в этот матч, но всё равно повели 2:0. Оба гола мы пропустили после простых потерь мяча во время построения игры», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Счёт на 18-й минуте встречи открыл Корентин Толиссо. Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев на 32-й минуте. Спустя 7 минут Юлиан Брандт отыграл первый мяч. На 55-й минуте Холанд по центру выскочил один на один и пробил точно в нижний угол ворот, сравняв счёт. На 82-й минуте Киммих забил победный гол «Баварии».