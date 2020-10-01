«Баварии» нужно выиграть ещё один трофей до повторения рекорда «Барселоны»

Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии, выиграв таким образом пятый трофей в 2020 году: также на счету мюнхенцев победы в чемпионате и Кубке Германии, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

«Баварии» не хватает одного трофея до рекорда испанской «Барселоны» эпохи Хосепа Гвардиолы, выигравшей шесть трофеев за год. Для того, чтобы догнать «Барсу», мюнхенцам надо выиграть чемпионат мира среди клубов, запланированный на декабрь. Однако турнир может не состояться, так как из-за пандемии коронавируса не все мировые конфедерации успели доиграть свои Лиги чемпионов, вследствие чего турнир может быть перенесён на 2021 год.

В 2013 году «Бавария» оформила требл и завоевала пять трофеев за год, уступив лишь всё той же «Боруссии» в игре за Суперкубок Германии.