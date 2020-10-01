Кабелла — о выходе в группу ЛЧ: горжусь тем, что вошёл в историю «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился эмоциями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

«Спустя год после моей тяжёлой травмы… Сегодня я могу сказать, что счастлив и горжусь тем, что привёл свою команду в Лигу чемпионов и вошёл в историю „Краснодара“. Ещё раз спасибо всем за вашу поддержку», — написал Кабелла.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.

Вчера, 30 сентября, «Краснодар» на выезде обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап еврокубка. Неделей ранее «горожане» с таким же счётом выиграли дома.

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. От России в главном еврокубковом турнире сыграют также «Зенит» и «Локомотив».