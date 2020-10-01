«Спартак» претендует на Диего Лаксальта. «Милан» оценивает игрока в € 10 млн

В Италии вновь сообщили о возможном переходе полузащитника «Милана» Диего Лаксальта в российский клуб.
Как сообщает журналист Вито Анджеле в своём «твиттере», на 27-летнего уругвайского футболиста претендует московский «Спартак», а также «Олимпиакос». «Россонери» хотят продать Диего и оценивают его в € 10 млн.
Минувшим летом сообщалось, что Лаксальт может перебраться в «Локомотив» в рамках сделки по переходу хавбека Алексея Миранчука в «Милан». Российский игрок в итоге оказался в «Аталанте», а уругваец так и не покинул миланцев.
Лаксальт начинал карьеру на родине, а в 2012 году перешёл в «Интер». За три года в клубе он трижды уходил в аренду – в «Болонью», «Эмполи» и «Дженоа». В стан генуэзцев он в итоге перебрался на постоянной основе, а в 2018 году его купил «Милан». В прошлом сезоне Диего играл на правах аренды за «Торино». В нынешней кампании пока не провёл ни одного матча.
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