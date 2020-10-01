Матч «Торино» и «Дженоа», куда перешёл Шомуродов, не состоится из-за коронавируса

Матч 3-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Торино» перенесён на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в составе генуэзской команды, сообщается в "твиттере" «Дженоа».

Ранее клуб сообщил, что Франческо Кассата, Лукас Лерагер, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, Иван Радованович, Лассе Шоне, Давиде Дзаппакоста, Валон Бехрами заражены COVID-19. Клуб инициировал все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировал власти о соответствующих мерах. В «Дженоа» также назвали имена четырёх сотрудников клуба, заразившихся коронавирусом.



Сообщалось, что в итальянской команде выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было объявлено о трансфере нападающего Эльдора Шомуродова из «Ростова».