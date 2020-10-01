«Краснодар» сыграет с «Севильей», «Челси» и «Ренном» в групповом этапе ЛЧ

Определились соперники «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Краснодарский клуб попал в группу E, где сыграет с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и стал седьмым в истории турнира российским участником основной сетки его розыгрыша.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба — петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар». Питерцы посеяны в 1-й корзине, краснодарцы — в 3-й, а «железнодорожники» — в 4-й. При этом в группе не могут сыграть команды из одной страны.