Кевин Де Брёйне — лучший полузащитник сезона-2019/2020 по версии УЕФА

Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал лучшим полузащитником сезона-2019/2020 по версии УЕФА.

Бельгийский полузащитник получил награду дистанционно. Он не смог приехать на жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.

В сезоне-2019/2020 Де Брёйне отдал 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого бельгийский футболист забил 13 мячей. Напомним, Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.



«Манчестер Сити» по итогам сезона-2019/2020 занял второе место в чемпионате Англии, уступив «Ливерпулю», оторвавшемуся от «горожан» на 18 очков.

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих стал лучшим защитником сезона-2019/2020 по версии УЕФА.