Николич — о группе «Локомотива»: покажем российский футбол во всей красе

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Нам в группу попали победители Лиги чемпионов в лице «Баварии», «Атлетико», который уже был в группе в прошлом году, и «Зальцбург». В Лиге чемпионов не бывает проходных групп. Доволен ли я? Не могу ответить на этот вопрос. Будем биться и сделаем всё, что сможем. Покажем российский футбол во всей красе.
Если разбирать каждую команду, «Бавария» — чемпион Европы. Тут и говорить особо нечего, очень хорошая команда. Кто следит за немецким футболом, тот знает, что они всегда играют на 100%.
Мне нравится игра «Атлетико». Нравится стиль Симеоне и как он себя позиционирует в команде. У испанцев очень качественная команда. Сыграть с ними будет очень интересно. «Зальцбург» тоже знаю очень хорошо.
Наш план такой — спокойно идти от матча к матчу. Будем играть так, чтобы оставить хорошее впечатление.
Завтра на тренировке будем говорить только о ближайшем матче с «Химками». Затем будет перерыв на игры сборных. Время на подготовку к Лиге чемпионов у нас будет», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 1 октября 2020
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