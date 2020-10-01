Фабио Капелло оценил шансы российских клубов на выход из групп Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы отечественных клубов в Лиге чемпионов.



«Думаю, для «Краснодара» будет очень сложно выйти в следующий раунд. Группа «Зенита» — одна из самых сбалансированных в Лиге чемпионов. Полагаю, ситуация у «Зенита» получше. Что касается «Локомотива», то здесь без шансов. Очень тяжёлая группа», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Итоги жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2019/2020 для российских клубов выглядят следующим образом:

Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия)



Группа Е: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция)



Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия)