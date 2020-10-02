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«Барселона» в меньшинстве разгромила «Сельту» в матче Примеры

«Барселона» в меньшинстве разгромила «Сельту» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Сельту» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, ассистировали судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Счёт был открыт в первом тайме — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Ансу Фати, которому ассистировал Филиппе Коутиньо. В концовке тайма каталонский клуб остался вдесятером из-за удаления Клемана Лангле. В начале второго тайма «Барселона» увеличила разрыв в счёте благодаря автоголу Лукаса Оласы. В концовке счёт до крупного довёл Серхи Роберто.

«Барселона», набрав шесть очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (5) — на 11-м месте.

В следующем туре «Барселона» на своем поле сыграет с «Севильей». Матч состоится 4 октября.

Испания - Примера. 4-й тур
01 октября 2020, четверг. 22:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Фати – 11'   0:2 Оласа – 51' (автогол)   0:3 Роберто – 90+5'
Удаления: нет / Лангле – 42'
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