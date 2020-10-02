Куман после победы над «Сельтой»: горжусь командой

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу своей команды над «Сельтой» (3:0) в матче четвёртого тура чемпионата Испании.

«Я очень горд командой в этом матче. Мы великолепно отработали и сыграли дисциплинированно, учитывая, что у нас было на одного футболиста меньше. Даже вдесятером мы смогли победить.



Команда хорошо работает. Результаты показывают, что мы на верном пути.



Удаление Лангле? Можно спорить, была ли там карточке. Это суровое наказание. У арбитра тяжёлая работа. Считаю, что это решение не нужно обсуждать. Важнее поговорить о том, как играть, когда у тебя на одного игрока меньше.



Месси и Фати были очень хороши, как и вся команда. Лео много работал без мяча», – приводит слова Кумана Marca.