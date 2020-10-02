Два игрока «Копенгагена» столкнулись, а третий забил автогол, лишив клуб места в ЛЕ. Видео

Судьбу противостояния «Копенгагена» и «Риеки» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы решил курьёзный эпизод.
Матч, в котором команды боролись за выход в групповой этап второго по значимости еврокубкового турнира, прошёл накануне, 1 октября, в Копенгагене и завершился со счётом 0:1.
Единственный гол был забит на 20-й минуте. Атака гостей началась в центре поля, где в ходе борьбы на одном из их игроков были нарушены правила. Мяч остался у хорватской команды, судья позволил продолжить игру, и нападающий «Риеки» устремился к воротам. Впереди оставался защитник, а сзади его преследовали ещё несколько соперников, однако в результате его положение неожиданно упростилось. Один из футболистов «Копенгагена» поскользнулся и зацепил партнёра. Форвард «Риеки» перебросил мяч через вратаря, но попал в перекладину. На добивании сыграл другой защитник хозяев, от которого снаряд отскочил в сетку.
Права на видео принадлежат UEFA. Ролик доступен в «твиттере» «Риеки».
- 2 октября 2020
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