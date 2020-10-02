Бистрович: верю, что ЦСКА сможет показать качественную игру и пройти дальше в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Напомним, на этой стадии московский клуб сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

«Очень интересная и привлекательная группа. Все команды играют в хороший футбол. Мы с Николой очень счастливы, что сыграем с хорватской командой. Мы этого хотели. Все четыре команды обладают нужным качеством для этого турнира. Верю, что мы сможем показать качественную игру и пройти дальше», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, по итогам сезона-2019/2020 ЦСКА занял в Российской Премьер-Лиге четвёртое место и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.