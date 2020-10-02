Марио Фернандес: у ЦСКА сложная группа в Лиге Европы, проходных матчей не будет

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. На этой стадии «армейцам» будут противостоять загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».



«Сложная группа. Лёгких соперников нет, проходных матчей не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех. В прошлом году ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться положительного результата.



Мы готовы к Лиге Европы, ребята давно играют вместе и горят желанием проявить себя. Когда закончится перерыв на сборные, начнётся жёсткий календарь. Но нашу команду пополнили хорошие игроки, у нас классный и качественный состав. Мы готовы к соперничеству», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

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