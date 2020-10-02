Тикнизян: цель перед ЦСКА стоит понятная: выйти из группы с первого места

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Напомним, московской команде будут противостоять загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

«Обыгрывать надо любых соперников, поэтому никаких предпочтений по жеребьёвке не было. Наоборот, интересно проверять себя на фоне сильных команд. Хоть нам и не достались команды вроде «Лестера» или «Милана», у нас сильная группа без какого-то явного фаворита. Но главное, что радует, – с точки зрения переездов эта группа просто шикарная, лучше и быть не могло!



Загребское «Динамо» каждый год играет в еврокубках, постоянно на слуху, оттуда каждый год сильные футболисты уезжают в Европу, так что с ними будет тяжело. «Фейеноорд», как и все голландские команды, наверняка любит атакующий футбол, и это должно быть как минимум зрелищно. Про «Вольфсберг» пока знаю не так много, но мы играли с австрийскими командами на сборах и примерно представляем, как они будут действовать: дисциплинированно, компактно в обороне, и большого количества моментов ожидать сложно. Цель перед нами стоит понятная: выйти из группы с первого места», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.