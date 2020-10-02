Роман Зобнин: жду правого защитника в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что ожидает нового защитника в команде.



«Всем понятна ситуация, что сейчас ищется правый защитник. Как только придёт игрок на эту позицию, я вернусь в полузащиту. Но в обороне я себя нормально чувствую. Играя чуть выдвинутым крайним защитником, когда мы действуем не в четыре, а в пять защитников, я даже чаще подключаюсь к атакам, чем когда играю в полузащите. Для меня это комфортно.



Но я жду правого защитника в «Спартаке». Потому что, когда приезжаешь в сборную, бывает нужно немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема. Но я готов всегда помогать клубу. Если это приносит пользу «Спартаку», то вообще никаких проблем», — приводит слова Зобнина сайт телеканала «Матч ТВ».

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