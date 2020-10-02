Пике помог правительству Испании в закупке масок на сумму € 32 млн

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отозвался на просьбу правительства Испании — футболист помог властям закупить маски из Китая, сообщает Cadena Ser.



По информации источника, на Жерара вышли с просьбой помочь в закупке большого количества масок для жителей Мадрида. Средства защиты бесплатно раздавались аптекам. Сообщается, что было заказано 14 млн масок на сумму € 32 млн. Закупка была проведена с помощью компании Kosmos, которая принадлежит Пике.



Сообщается, что Пике попросил партнёров, которые хорошо знают азиатский рынок, закупить необходимое количество товара и перевезти его в Испанию чартерными рейсами. Отмечается, что Жерар не получил за этой никакой компенсации.



«Барселона», имея после двух туров чемпионата Испании 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.