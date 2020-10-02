Айртон: надеюсь на продолжение голевой серии в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Лукас Айртон прокомментировал свой дубль в ворота «Тамбова» в матче 9-го тура РПЛ, а также поделился эмоциями в преддверии противостояния с «Зенитом».



«Конечно, мне запомнилась игра с „Тамбовом“. Моя основная задача на поле это играть в обороне, однако в том матче Господь наградил меня двумя голами. Партнёры смеялись после гола? Первый гол нормальный получился, а второй… Я сам не понял, как пробил, но мяч залетел в ворота. Удалось забить, поэтому и такая реакция. Всё это уже в прошлом. Порадовался и хватит. Впереди очень серьёзный матч с очень серьёзным соперником.



Ждать ли продолжения голевой серий в матче с „Зенитом“? Я на это очень надеюсь, тренировался, работал над этим. Независимо от того, получится ли у меня забить или отдать голевую передачу, нужно помочь своей команде одержать победу», — сказал Айртон в интервью пресс-службе клуба.