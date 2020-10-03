Леонардо раскритиковал Тухеля за недовольство работой «ПСЖ» на трансферном рынке

Спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо выразил мнение по поводу недовольства главного тренера парижан Томаса Тухеля работой клуба на трансферном рынке.
«Мне и руководству «ПСЖ» не понравились заявления Томаса Тухеля о нашей работе на трансферном рынке. Мы хотим работать с людьми, которые счастливы быть в «ПСЖ». Если вы решили остаться, то уважайте решения клуба. Учитывая нынешний контекст, это более чем неловко со стороны Тухеля», — цитирует Леонадо журналистка L’Equipe Кэрин Галлье в «Твиттере».
Напомним, что после весьма неудачного старта в чемпионате Франции в сезоне-2020/2021, когда в двух первых турах «ПСЖ» потерпел два поражения – в играх с «Лансом» (0:1) и «Марселем» (0:1), сейчас команда Томаса Тухеля набрала ход, одержав 4 победы кряду – над «Мецем» (1:0), «Ниццей» (3:0), «Реймсом» (2:0) и «Анже» (6:1). В турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» располагается на 2-м месте, уступая «Ренну» на 1 очко, имеющему игру в запасе.
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