Полузащитник «Зенита» Барриос вызван в сборную Колумбии

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос вошёл в список из 24-х игроков, вызванных на октябрьские матчи сборной Колумбии, сообщается в «твиттере» национальной команды.

Полностью состав колумбийской сборной выглядит следующим образом. Вратари: Давид Оспина («Наполи», Италия), Камило Варгас («Атлас», Мексика), Альваро Монтеро («Депортес Толима»), Альдаир Кинтана («Атлетико Насьональ»). Защитники: Стефан Медина («Монтеррей», Максика), Хуан Куадрадо («Ювентус», Италия), Йерри Мина («Эвертон», Англия), Дэвинсон Санчес («Тоттенхэм», Англия), Джейсон Мурилло («Сельта», Испания), Джон Лусими («Генк», Бельгия), Франк Фабра («Бока Хуниорс», Аргентина), Хоан Мохика («Аталанта», Италия). Полузащитники: Матеус Урибе («Порту», Португалия), Хорман Кампусано («Бока Хуниорс», Аргентина), Вильмар Барриос («Зенит», Россия), Джефферсон Лерма («Борнмут», Англия), Яиро Морено («Леон», Мексика), Стивен Альсате («Брайтон», Англия). Нападающие: Хамес Родригес («Эвертон», Англия), Альфредо Морелос («Рейнджерс», Шотландия), Радамель Фалькао («Галатасарай», Турция), Дуван Сапата («Аталанта», Италия), Луис Муриэль («Аталанта», Италия), Луис Диас («Порту», Португалия).

10 октября колумбийцы примут сборную Венесуэлы в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, а 14 октября сыграют в гостях с Чили.