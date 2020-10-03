Источник: «Зенит» закрыл сделку по переходу Вендела. Игрок пройдёт медосмотр 5 октября

Санкт-петербургский «Зенит» близок к подписанию 23-летнего бразильского полузащитника «Спортинга» Вендела. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, «Зенит» закрыл сделку по трансферу бразильского хавбека за € 20 млн. Уже в понедельник, 5 октября, игрок пройдёт медицинское обследование перед переходом в стан сине-бело-голубых.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
Напомним, что в 2017 году сообщалось о предметном интересе к игроку со стороны московского ЦСКА. Утверждалось, что представители «армейцев» вели переговоры с «Флуминенсе», находясь непосредственно в Бразилии, и готовы были предложить за игрока € 7 млн. Помимо ЦСКА, в игроке был заинтересован и французский «Пари Сен-Жермен».
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