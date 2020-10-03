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«Живое доказательство, что возраст — лишь цифры». «Милан» поздравил Златана с 39-летием

«Живое доказательство, что возраст — лишь цифры». «Милан» поздравил Златана с 39-летием
Футбол / Италия 0

«Милан» в своём официальном «твиттере» поздравил с днём рождения нападающего Златана Ибрагимовича. Сегодня, 3 октября, шведскому футболисту исполняется 39 лет.

«Живое доказательство того, что возраст — это всего лишь цифры. С днём рождения, Златан!» — говорится в сообщении «россонери».

24 сентября стало известно, что по итогам тестирования у Златана было выявлено заражение коронавирусом. Он стал вторым за последнее время игроком «Милана», у кого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.

Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе. В ходе карьеры он защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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