Бьельса: Гвардиола нанёс большой ущерб футболу

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса в преддверии матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле.



«Гвардиола нанёс большой ущерб футболу, потому что непреднамеренно изобрёл систему, с помощью которой защищается его команда. Одно дело — Клопп, другое — Гвардиола, третье — я. Не могу рассматривать себя в сравнении с другими тренерами», — приводит слова Бьельсы 20 minutos.es со ссылкой на DAZN.

Матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс» — «Манчестер Сити».