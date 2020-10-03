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Бьельса: Гвардиола нанёс большой ущерб футболу

Бьельса: Гвардиола нанёс большой ущерб футболу
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса в преддверии матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола нанёс большой ущерб футболу, потому что непреднамеренно изобрёл систему, с помощью которой защищается его команда. Одно дело — Клопп, другое — Гвардиола, третье — я. Не могу рассматривать себя в сравнении с другими тренерами», — приводит слова Бьельсы 20 minutos.es со ссылкой на DAZN.

Матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс» — «Манчестер Сити».

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