«Сочи» согласовал с «Зенитом» трансфер Эмилиано Ригони. Решение за игроком

«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер нападающего Эмилиано Ригони. Об этом «Чемпионату» сообщили два не связанных друг с другом источника. В связи с предстоящим переходом полузащитника Вендела из «Спортинга» аргентинец не входит в планы петербургского клуба из-за лимита на легионеров.
Источники также сообщили «Чемпионату», что в настоящее время решение остаётся за игроком. Ригони раздумывает, что лучше — подписать длительный контракт с «Сочи» или дождаться зимы и договориться о переходе в европейский клуб на правах свободного агента.
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте». За время в стане сине-бело-голубых аргентинец уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.
Ролик с действиями Ригони в матче «Зенит» – «Уфа» доступен на YouTube-канале сине-бело-голубых. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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