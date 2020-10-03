Вендел попрощался со «Спортингом». Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер хавбека

Полузащитник «Спортинга» Вендел попрощался с португальской командой, сообщает SIC Noticias.



По информации источника, 23-летний бразильский футболист опубликовал в WhatsApp фотографию в футболке «Спортинга» с подписью «Буду скучать по тебе».

Фото: SIC Noticias

Сообщалось, что петербургский «Зенит» согласовал трансфер Вендела за € 20 млн. В понедельник, 5 октября, игрок пройдёт медицинское обследование перед переходом в стан сине-бело-голубых.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.