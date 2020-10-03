Вендел попрощался со «Спортингом». Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер хавбека
Полузащитник «Спортинга» Вендел попрощался с португальской командой, сообщает SIC Noticias.
По информации источника, 23-летний бразильский футболист опубликовал в WhatsApp фотографию в футболке «Спортинга» с подписью «Буду скучать по тебе».
Фото: SIC Noticias
Сообщалось, что петербургский «Зенит» согласовал трансфер Вендела за € 20 млн. В понедельник, 5 октября, игрок пройдёт медицинское обследование перед переходом в стан сине-бело-голубых.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
Источник: «Зенит» закрыл сделку по переходу Вендела. Игрок пройдёт медосмотр 5 октября
- 3 октября 2020
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:28
-
13:15
-
13:13
-
12:53
-
12:48
-
12:17
-
12:17
-
12:08
-
11:54
-
11:46
-
11:33
-
11:23
-
11:22
-
11:11
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:31
-
10:20
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
06:33
-
05:52
-
05:21
Партнерский контент