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В «Аталанте» Миранчука выявлен один случай заражения коронавирусом

В «Аталанте» Миранчука выявлен один случай заражения коронавирусом
Футбол / Италия 0

Клуб из Бергамо «Аталанта» (Италия) на официальном сайте сообщил об одном случае заражения коронавирусом в команде.

Результат теста одного из футболистов команды на коронавирус оказался положительным. Отмечается, что у заражённого не наблюдается никаких симптомов. Имя игрока не сообщается.

«Клуб провёл все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировал власти о соответствующих процедурах», — говорится в заявлении «Аталанты».

Напомним, 4 сентября 2020 года в «Аталанту» перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук. 24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт после паузы на матчи сборных.

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