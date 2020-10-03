В «Аталанте» Миранчука выявлен один случай заражения коронавирусом
Клуб из Бергамо «Аталанта» (Италия) на официальном сайте сообщил об одном случае заражения коронавирусом в команде.
Результат теста одного из футболистов команды на коронавирус оказался положительным. Отмечается, что у заражённого не наблюдается никаких симптомов. Имя игрока не сообщается.
«Клуб провёл все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировал власти о соответствующих процедурах», — говорится в заявлении «Аталанты».
Напомним, 4 сентября 2020 года в «Аталанту» перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук. 24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт после паузы на матчи сборных.
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