«Уфа» и «Ротор» поделили очки в матче чемпионата России

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась вничью со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал 12 жёлтых карточек в этом матче. Пять предупреждений было вынесено футболистам «Уфы» Джемалу Табидзе, Константину Плиеву, Дмитрию Сысуеву, Олегу Данченко и Азеру Алиеву. Семь жёлтых карточек получили игроки волгоградского «Ротора» Фламарион Жовину Филью, Седрик Гогуа, Илья Жигулёв, Олег Алейник, Патрисио Матикарди, Кирилл Колесниченко и Евгений Песегов.
«Уфа» набрала 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
- 3 октября 2020
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