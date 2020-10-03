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Рио Фердинанд раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед»

Рио Фердинанд раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал трансферную политику английского клуба.

«На чей позиции предпочёл бы быть — Сульшера или Лэмпарда? Определённо, Лэмпарда. Сделал дела заранее, получил немного времени для тренировок и пригласил игроков, которых хотел. В случае с „Манчестер Юнайтед“ вы расстроены и не знаете, что будет дальше. Больше всего разочаровывает, что все знали цели „Манчестер Юнайтед“. Сезон начался, а они так и не приобрели левого защитника и правого вингера. Внезапный проигрыш в матче с „Кристал Пэлас“ только усиливает негатив.

Буквально два месяца назад мы хватили Сульшера. „Манчестер Юнайтед“ вышел в Лигу чемпионов, клуб шёл по восходящей траектории. Но за эти два месяца клуб не получил новых игроков, и это меняет картину», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

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