«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19:30
Сегодня, 3 октября, состоится матч «Лидс Юнайтед» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Энтони Тейлор.
«Лидс», в трёх турах набрав шесть очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (3), проведя на один матч меньше, — на 13-м месте. Лидируют в первенстве «Лестер Сити», «Ливерпуль» и «Эвертон» (у всех — по 9).
Календарь английской Премьер-лиги сезона-2020/2021
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2020/2021
«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ
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