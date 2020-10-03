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«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19:30

«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Лидс Юнайтед» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Энтони Тейлор.

«Лидс», в трёх турах набрав шесть очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (3), проведя на один матч меньше, — на 13-м месте. Лидируют в первенстве «Лестер Сити», «Ливерпуль» и «Эвертон» (у всех — по 9).

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