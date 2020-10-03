Седрик Гогуа: «Уфа» не играла в футбол

Защитник волгоградского «Ротора» Седрик Гогуа прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).

«Уфа» не играла в футбол. Меня постоянно толкали, но судья не свистел в нашу сторону", — приводит слова Гогуа сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, главный арбитр встречи Виталий Мешков показал 12 жёлтых карточек. «Уфа» набрала 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.

В следующем туре чемпионата России «Ротор» сыграет с «Тамбовом», а «Уфа» проведёт встречу с московским «Локомотивом». Оба матча состоятся 17 октября.