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Вадим Евсеев: «Уфе» не хватило качества реализации моментов, хотя желания было много

Вадим Евсеев: «Уфе» не хватило качества реализации моментов, хотя желания было много
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (0:0).

«Вся команда сыграла качественно в обороне, но не получилось вскрыть защиту, хоть у нас и были удары и подходы. Нам не удалось выполнить две задачи — сыграть на ноль и забить мяч. Не хватило качества реализации моментов, подключения игроков из глубины, хотя желания было много», — приводит слова Евсеева сайт телеканала «Матч ТВ».

«Уфа» набрала шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в девяти встречах набравший 20 очков.

«Уфа» и «Ротор» поделили очки в матче чемпионата России
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