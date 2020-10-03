Вадим Евсеев: «Уфе» не хватило качества реализации моментов, хотя желания было много
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (0:0).
«Вся команда сыграла качественно в обороне, но не получилось вскрыть защиту, хоть у нас и были удары и подходы. Нам не удалось выполнить две задачи — сыграть на ноль и забить мяч. Не хватило качества реализации моментов, подключения игроков из глубины, хотя желания было много», — приводит слова Евсеева сайт телеканала «Матч ТВ».
«Уфа» набрала шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в девяти встречах набравший 20 очков.
«Уфа» и «Ротор» поделили очки в матче чемпионата России
- 3 октября 2020
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