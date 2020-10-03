Ерохин: нужно было дожимать «Спартак», забивать второй гол

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями от матча со «Спартаком» (1:1) в 10-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, сожалею о результате: мы хотели победить и вели в счёте. Нужно было дожимать «Спартак», забивать второй гол. Немного низко сели и, наверное, сами себе привезли моменты. Из этого и вытек их гол. Много сил ушло, в концовке дали себя обыграть, прострелить», — сказал Ерохин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт.