Газизов: казалось, что в 1-м тайме «Спартак» выглядел хорошо, но потом что-то пошло не так

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Нервный матч. Начало было сложноватое. Мне показалось, что в первом тайме мы выглядели очень хорошо, но потом что-то пошло не так. Нервничал ли я? Нет, но матч нервный. Нам есть куда двигаться и над чем работать. 1:1 — в пользу конкурентов? Это ни в чью пользу», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт.