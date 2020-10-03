Айртон заявил, что сейчас «Спартак» сильнее «Зенита»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:1).

«Мы хоть и ждали тяжелой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать, как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось. Мы действительно бились. Сейчас и мы, и «Зенит» находимся в хорошем состоянии. Нужно не сбавлять, чтобы оставаться на первом месте. Впереди ещё куча игр.

Кто сейчас сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак». Я всегда назову нашу команду. Всегда хочу видеть её выше, но мы сейчас на самом деле сильны и неплохо идём. Увы, дома не получилось победить. Отдельная благодарность фанатам, которые пришли нас поддержать. Да и на выездных матчах трибуны болеют за нас. Это чувствуется", — сказал Айртон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.