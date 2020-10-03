Адриен Силва, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Сампдорию»

Полузащитник «Лестер Сити» Адриен Силва заключил контракт с «Сампдорией» до 2022 года, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский «Спартак» обращался к «лисам» с предложением о трансфере игрока.



Силва является воспитанником «Спортинга», за который выступал с 2007 по 2017 год, после чего перебрался в «Лестер». В минувшем сезоне игрок в составе «Монако» принял участие в 22 матчах французской Лиги 1 (13 в основе), отдал 2 результативные передачи и получил 7 жёлтых карточек.



С 2014 года Адриен вызывается в сборную Португалии. С национальной командой в 2016 году он завоевал титул чемпиона Европы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 8 млн.

«Спартак» сделал предложение по чемпиону Европы Адриену Силве