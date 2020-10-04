«Атлетико» не намерен начинать переговоры по продаже Томаса Парти в «Арсенал»

Руководство мадридского «Атлетико» не намерено вести никакие переговоры о продаже 27-летнего ганского полузащитника Томаса Парти. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как утверждает источник, несмотря на различные слухи о возможном переходе Парти в «Арсенал», руководство «матрасников» убеждено, что хавбек не покинет клуб в оставшиеся два дня до завершения трансферного окна.

Единственный возможный способ заполучить игрока – выплата суммы отступных в размере € 50 млн, прописанных в контракте. При этом сумма должна быть выплачена единовременно и в полном объёме.

В сезоне-2019/2020 Томас Парти провёл за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его контракт с клубом из Мадрида рассчитан до июня 2023 года, а известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.