«Атлетико» не намерен начинать переговоры по продаже Томаса Парти в «Арсенал»

Руководство мадридского «Атлетико» не намерено вести никакие переговоры о продаже 27-летнего ганского полузащитника Томаса Парти. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как утверждает источник, несмотря на различные слухи о возможном переходе Парти в «Арсенал», руководство «матрасников» убеждено, что хавбек не покинет клуб в оставшиеся два дня до завершения трансферного окна.
Единственный возможный способ заполучить игрока – выплата суммы отступных в размере € 50 млн, прописанных в контракте. При этом сумма должна быть выплачена единовременно и в полном объёме.
В сезоне-2019/2020 Томас Парти провёл за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его контракт с клубом из Мадрида рассчитан до июня 2023 года, а известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.
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