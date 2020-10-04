Хосеп Гвардиола сравнил футбол с духами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча 4-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (1:1).



«Это не настоящий футбол, потому что на трибунах нет зрителей. В остальном был хороший матч. Горжусь футболистами, которые получают удовольствие от футбола, приезжают в эту страну и много лет выступают на высоком уровне. В каждом матче мы прикладываем массу усилий, а когда играешь с такой отличной командой, как „Лидс“ Бьельсы, стараешься ещё больше. „Лидс“ — фантастическая команда, как и все команды Марсело.



У нас не было нормальной предсезонной подготовки, возникало множество проблем, но мы здесь, и мы боремся. Конечно, мы далеки от лидерства в лиге, нужно начинать выигрывать. Сейчас начнётся марафон из матчей разных турниров, но все команды в аналогичной ситуации.



Общество создаёт победителей. Футбол — как духи: если выигрываешь, прекрасно пахнешь, проигрываешь — пахнешь отвратительно», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Хосеп Гвардиола отреагировал на ничью в матче с «Лидсом»