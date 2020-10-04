«Рубин» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 4 октября, состоится матч «Рубин» – «Ахмат». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ахмат».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Артёр Фёдоров (Петрозаводск).
Казанский «Рубин», набрав 14 очков в 9 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (13) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 матчах набравший 21 очко.
- 4 октября 2020
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