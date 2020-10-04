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Флик: Хадсон-Одои — один из самых талантливых игроков на своей позиции

Флик: Хадсон-Одои — один из самых талантливых игроков на своей позиции
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Челси» Каллума Хадсон-Одои в мюнхенский клуб.

«Не знаю, что произойдёт. Но Каллум — один из самых талантливых игроков на своей позиции. Он может играть как вингер и как «десятка». Действительно талантливый футболист, его имя фигурировало в наших обсуждениях в «Баварии», — приводит слова Флика Goal.com.

В СМИ сообщалось, что «Бавария» и «Челси» достигли принципиального соглашения об аренде 19-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа.

Хадсон-Одои — воспитанник «Челси», попал в основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 в 35 матчах забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Выступает за молодёжную сборную Англии.

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