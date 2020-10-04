Гендиректор «Уфы» Шайбеков: «АЕК» сделал предложение по Неделчару, оно пока не устроило

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника Йонуца Неделчару.

«АЕК» сделал нам предложение по Неделчару, но оно нас пока не устроило. Не знаю, будут ли они предпринимать еще попытку, но пока ситуация такая», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Уфа» набрала 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 10 встречах набравший 21 очко.