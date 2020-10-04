«Сочи» — «Ростов»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны составы «Сочи» и «Ростова» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ростов».



«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.



Запасные: Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Бахтияров, Пруцев, Боковой, Немченко, Руденко.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Ионов, Байрамян, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Полоз.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Мамаев, Сухомлинов, Обухов, Долгов, Тошевски.

«Сочи», набрав 16 очков в 9 турах, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (17) — на 4-м месте.