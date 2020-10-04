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«Крылья Советов» обыграли «Аланию» и вышли на третье место в ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Аланию» и вышли на третье место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали «Аланию». Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский. В конце первого тайма, на 41-й минуте, нападающий Иван Сергеев упрочил преимущество самарской команды. Таким образом, «Крылья Советов» продлили беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.

Самарские «Крылья Советов» набрали 26 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (23) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (29). В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Текстильщиком», а «Алания» примет «Волгарь».

ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Зиньковский – 25'   2:0 Сергеев – 41'
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