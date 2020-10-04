Роман Широков: «Зенит» остановился в развитии. Нет ожидаемого движения вперёд
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о матче между петербургским и московским клубами. Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась вничью со счётом 1:1.
«Спартак» навязывает «Зениту» борьбу. Вчера была абсолютно равная игра. Если в прошлом году «Зенит» к этому времени уже имел преимущество, то сейчас его нет. И по игре его тоже нет. Если перед началом чемпионата казалось, что «Зенит» прибавит в игре, то сейчас он остановился в развитии. Нет ожидаемого движения вперёд", — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
«Зенит», набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (21) — на 2-м месте.
Гендиректор «Зенита» подвёл итоги матча со «Спартаком»
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