Широков: Глушаков — это усиление для «Химок». Он мог забить «Локомотиву»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и подмосковными «Химками» (2:1).

«Во втором тайме игра не доставила особого удовольствия. У «Локомотива» сейчас есть время, чтобы что-то подправить. Будет двухнедельный перерыв на сборные.



Отъезд Алексея Миранчука — огромная потеря. Несопоставимая. Брат старается, сегодня две голевые. Но заменить Лёшу будет очень трудно.



Было видно, что Глушакову тяжело. Он профессионально не тренировался очень долго. Но вообще, это усиление для «Химок». Он игрок, который может организовать игру в центре поля. Мог сегодня даже забить», — передаёт слова Широкова корреспондент „Чемпионата“ Павел Прохоров.