Дмитрий Маркитесов сделал дубль за «Спартак-2». Вчера он играл за основу с «Зенитом»

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» обыграл ивановский «Текстильщик» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Романа Галимова (Улан-Удэ), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону).

Счёт был открыт в начале первого тайма — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Дмитрий Маркитесов. В начале второго тайма Маркитесов увеличил разрыв в счёте, оформив дубль.

Вчера, 3 октября, Маркитесов сыграл за главную команду «Спартака» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом». 19-летний хавбек вышел на замену на 90-й минуте.