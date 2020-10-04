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Дмитрий Маркитесов сделал дубль за «Спартак-2». Вчера он играл за основу с «Зенитом»

Дмитрий Маркитесов сделал дубль за «Спартак-2». Вчера он играл за основу с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» обыграл ивановский «Текстильщик» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Романа Галимова (Улан-Удэ), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону).

Счёт был открыт в начале первого тайма — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Дмитрий Маркитесов. В начале второго тайма Маркитесов увеличил разрыв в счёте, оформив дубль.

Вчера, 3 октября, Маркитесов сыграл за главную команду «Спартака» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом». 19-летний хавбек вышел на замену на 90-й минуте.

ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 Маркитесов – 5'   0:2 Маркитесов – 48'
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