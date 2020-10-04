«Монако» без Головина проиграл «Бресту»

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Брест» одержал победу над «Монако». Встреча проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 8-й минуте встречи забил полузащитник «Бреста» Ромен Февр. Российский полузащитник Александр Головин не принимал участия в матче из-за травмы.

«Монако», набрав 10 очков в шести матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (9) поднялся на 10-е место. Лидером соревнований является «Лилль» (14), у «Ренна» (13) есть матч в запасе. В следующем туре Лиги 1 «Монако» дома сыграет с «Монпелье».

Результаты других матчей Лиги 1:

«Бордо» — «Дижон» — 3:0

«Мец» — «Лорьян» — 3:1

«Страсбур» — «Лилль» — 0:3