«Монако» без Головина проиграл «Бресту»
В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Брест» одержал победу над «Монако». Встреча проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 8-й минуте встречи забил полузащитник «Бреста» Ромен Февр. Российский полузащитник Александр Головин не принимал участия в матче из-за травмы.
«Монако», набрав 10 очков в шести матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (9) поднялся на 10-е место. Лидером соревнований является «Лилль» (14), у «Ренна» (13) есть матч в запасе. В следующем туре Лиги 1 «Монако» дома сыграет с «Монпелье».
Результаты других матчей Лиги 1:
«Бордо» — «Дижон» — 3:0
«Мец» — «Лорьян» — 3:1
«Страсбур» — «Лилль» — 0:3
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