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Защитник «Крыльев» Чернов: мне никто не говорил про интерес «Химок»

Защитник «Крыльев» Чернов: мне никто не говорил про интерес «Химок»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о победе команды в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги с «Аланией» (2:0), а также прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны подмосковных «Химок».

«Большинство игроков не понимали как играть в первой лиге. Недобрали очков, в некоторых матчах. Но через игры с командами из нижней части таблицы, у команды появилась уверенность. Много забиваем, не пропускаем и настроение у в команде улучшилось. Надеюсь, что и дальше будем побеждать.

»Алания" — хорошая команда, техничная и обученная. Много ребят поиграли в Премьер-лиге. Нам немного повезло в первом тайме, забили свои моменты. Во втором тайме сыграли от обороны, благо счёт позволял. Впереди у нас плотный график, нужно рассчитывать свои силы.

Про интерес «Химок» я сам узнал из новостей. Мне никто ничего не говорил. Я готов пройти ФНЛ с «Крыльями» и вернуться в Премьер-лигу. Сейчас наша задача работать дальше. Играть для болельщиков в первую очередь, а что там пишут, совсем не важно", — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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